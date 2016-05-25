Верховный суд принял решение об освобождении Хадиджи Исмаил

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба сотрудницы радио "Свобода" (Азадлыг радиосу) Хадиджи Исмаил.

Как сообщает Report, суд освободил Х.Исмаил, назначив ей 3,6 года лишения свободы условно.

Отметим, что Х.Исмаил была арестована в декабре 2014 года. Она обвинялась по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от выплаты налогов) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями). По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям она осуждена на лишение свободы сроком на 7 лет и 5 месяцев. Не согласившись с приговором, Х.Исмаил подала апелляционную жалобу, однако жалоба не была удовлетворена.