Хадиджа Исмаил обратилась в Верховный суд

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сотрудница Радио Свобода ("Азадлыг Радиосу") Хадиджа Исмаил, находящаяся под арестом, подала кассационную жалобу.

Об этом Report сообщил адвокат Х.Исмаиловой Фахраддин Мехтиев.

По словам адвоката, сегодня с кассационной жалобой обратились в Верховный суд: "Мы представили в Верховный суд кассационную жалобу. Дата начала суда станет известна в ближайшие дни".

Отметим, что Х.Исмаил была арестована в декабре прошлого года. Она обвинялась по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от выплаты налогов) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями). По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям она осуждена на лишение свободы сроком на 7 лет и 5 месяцев. Не согласившись с приговором, Х.Исмаил подала апелляционную жалобу, однако жалоба не была удовлетворена.