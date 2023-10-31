Гянджинский суд возобновил судебное разбирательство по делу Алимпаши Мамедова

В Гянджинском городском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

В Гянджинском городском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает западное бюро Report, представитель Фонда помощи предпринимателям, признанного потерпевшим по делу, подал ходатайство о возобновлении судебного разбирательства.

Судьи удовлетворили ходатайство.

Очередное судебное заседание назначено на 5 декабря.

На последнем заседании суда прокурор просил для Алимпаши Мамедова 13 лет лишения свободы.

Напомним, что Мамедов был арестован службой госбезопасности в апреле прошлого года по итогам комплексных оперативно-следственных мероприятий. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (превышение должностных полномочий), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК АР. Решением суда в отношении Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста.