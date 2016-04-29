ГУВД по Санкт-Петербургу внесло ясность в информацию о драке между азербайджанцами и дагестанцами

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесло ясность в информацию о драке между азербайджанцами и дагестанцами.

Как сообщили Report в ГУВД по этой области, инцидент имел место 28 апреля в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, спор произошел между выходцами из Дагестана, и граждан Азербайджан среди них не было.

"Произошел конфликт между группой лиц - выходцев из Дагестана. Их фамилии Сулейманов, Нагиев, Курмахадов, Мамедов и Арсануллаев. Это молодые люди 1990-1992 годов рождения", - сообщил источник в ГУВД.

Согласно информации, одному из участников конфликта было нанесено ранение из травматического оружия. По факту возбуждено уголовное дело.