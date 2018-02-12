 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Густой туман усложнил движение автомобилей на магистрали Алят-Астара

    ДПС работает в усиленном режиме© Report

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Густой туман усложнил движение автомобилей на магистрали Алят-Астара

    Как передает Report, по этой причине на Масаллинском, Джалилабадском, Билясуварском и Сальянском участках магистрали возникли проблемы с движением машин.

    Для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий, сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы на указанных участках магистрали.

    Из-за густого тумана некоторые водители припарковали свои автомобили у дороги.

    На данный момент скорость движения машин составляет 20-30 км/ч. Все еще преобладает туманная погода.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi