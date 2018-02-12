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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Густой туман усложнил движение автомобилей на магистрали Алят-Астара

Как передает Report, по этой причине на Масаллинском, Джалилабадском, Билясуварском и Сальянском участках магистрали возникли проблемы с движением машин.

Для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий, сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы на указанных участках магистрали.

Из-за густого тумана некоторые водители припарковали свои автомобили у дороги.

На данный момент скорость движения машин составляет 20-30 км/ч. Все еще преобладает туманная погода.