Густой туман стал причиной ДТП в Джалилабаде, 5 человек пострадали

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Джалилабад. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на участке автомагистрали Алят-Астара, пролегающем по территории села Гаразенджир Джалилабадского района. В результате, 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Это жители Массалинского района Гадир Акиф оглу Насиров 1987 г.р., Ниджат Ходжат оглу Манафов 1991 г.р., Шалале Мамед гызы Манафова 1989 г.р., Али Ханлар оглу Алиев 1967 г.р., Дурдане Гасанбала гызы Манафова 1970 г.р. Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

По предварительным данным причиной аварии стал туман.

По факту начато расследование.