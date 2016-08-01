Гурбан Йетирмишли: В течение дня в Имишли ожидаются новые подземные толчки

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Имишли было зарегистрировано два последовательных землетрясения.

Об этом в заявлении Report сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли.

Он отметил, что магнитуда первого землетрясения составила 5,6, глубина - 28 км, а магнитуда второго - 3,9, глубина - 22 км: "После землетрясения произошло 3 неощутимых толчка, и в течение дня ожидаются новые афтершоки на данной территории".

Гендиректор подчеркнул, что серьезные разрушения не ожидаются: "В старых постройках есть вероятность образования трещин. Большая глубина толчков предотвратила серьезные разрушения. Если бы глубина толчков составила бы где-то 6-7 км, тогда было бы много разрушений. В этом случае землетрясение в окрестных территориях ощущалось бы силой в 7 баллов".