Гурбан Йетирмишли: Сейсмическая активность в Азербайджане находится на фоновом уровне

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сейсмическая активность в Азербайджане в настоящее время находится на фоновом уровне.

Об этом Report заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли.

Он напомнил, в последние дни в сейсмогенных регионах страны зарегистрированы слабые, неощутимые подземные толчки: "Движение внутри Земли всегда существует, и возникновение толчков нормально. За последние несколько дней в Каспийском море, в Горанбое, на северо-востоке страны и в Талышских горах зарегистрированы слабые, неощутимые подземные толчки магнитудой 0.5-0.7. После землетрясения в Имишли а данной территории наблюдались афтершоки, все толчки были слабыми и не ощущались. На этом участке идет процесс высвобождения энергии. В настоящее время количество толчков уменьшилось".

Г.Йетирмишли также отметил, что на территории Баку нет никакой активности.