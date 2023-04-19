Гурбан Етирмишли: В районе Пазарджык не осталось пригодных для проживания зданий

В районе Пазарджик провинции Кахраманмараш не осталось пригодных для проживания зданий.

В районе Пазарджык провинции Кахраманмараш не осталось пригодных для проживания зданий.

Как сообщает Report, об этом гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли сказал на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, представители службы посетили район, ставший эпицентром произошедшего в Турции разрушительного землетрясения: "Там не уцелело ни одно здание. Мы провели исследования на территории и скоро обнародуем результаты. Территория расположена между тектоническими разломами Восточной и Северной Анатолии, по причине чего произошедшее землетрясение было столь разрушительным. На территориях с такого рода сложной структурой каждое здание необходимо изучать отдельно и измерять, землетрясение какой силы оно может выдержать".