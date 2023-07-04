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Гурбан Етирмишли: утверждения о новом землетрясении не имеют оснований

Гурбан Етирмишли: утверждения о новом землетрясении не имеют оснований Утверждения о том, что будет новое землетрясение, полностью безосновательны. Такие слухи распространяют в социальных сетях некоторые люди.
Происшествия
4 июля 2023 г. 02:08
Гурбан Етирмишли: утверждения о новом землетрясении не имеют оснований

Утверждения о том, что будет новое землетрясение, полностью безосновательны. Такие слухи распространяют в социальных сетях некоторые люди.

Об этом сказал Report Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, повторные толчки, афтершоки есть и это нормально.

"В настоящее время наблюдается высвобождение энергии. Были сильные толчки, и приборы их зафиксировали. Но вероятность того, что землетрясение магнитудой 5,5 повторится, отсутствует", - отметил сейсмолог. По его словам, между афтершоками возможны ощутимые толчки магнитудой до 3, однако их может и не быть: "Очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров, это не страшно".

Ученый обратился к населению страны и подчеркнул, что люди не верили слухам.

"Людям не следует доверять слухам и провокационным утверждениям. Хочу официально заявить, что какой-либо опасности нет", - добавил Гурбан Етирмишли.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Yetirmişli: “Növbəti zəlzələnin baş verəcəyi barədə deyilənlər şayiələrdir”

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