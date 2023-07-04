Гурбан Етирмишли: утверждения о новом землетрясении не имеют оснований

Утверждения о том, что будет новое землетрясение, полностью безосновательны. Такие слухи распространяют в социальных сетях некоторые люди.
Об этом сказал
По его словам, повторные толчки, афтершоки есть и это нормально.
"В настоящее время наблюдается высвобождение энергии. Были сильные толчки, и приборы их зафиксировали. Но вероятность того, что землетрясение магнитудой 5,5 повторится, отсутствует", - отметил сейсмолог. По его словам, между афтершоками возможны ощутимые толчки магнитудой до 3, однако их может и не быть: "Очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров, это не страшно".
Ученый обратился к населению страны и подчеркнул, что люди не верили слухам.
"Людям не следует доверять слухам и провокационным утверждениям. Хочу официально заявить, что какой-либо опасности нет", - добавил Гурбан Етирмишли.