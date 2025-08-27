Гурбан Етирмишли: Вероятность разрушительного землетрясения в Азербайджане отсутствует

Гурбан Етирмишли: Не стоит паниковать из-за землетрясения, произошедшего прошлой ночью

Вероятность разрушительного землетрясения на территории Азербайджана отсутствует.

Об этом в комментарии Report заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

"Паниковать из-за землетрясения магнитудой 5,3, произошедшего прошлой ночью в Дагестане, не стоит. Его эпицентр находился на глубине 66 километров, поэтому толчки ощущались и в Азербайджане. Подземные толчки происходят ежедневно в соседних странах - Грузии, Армении, Иране, а также в Каспийском море, и то, что они ощущаются, вполне нормально", - сказал он.

По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение, произошедшее в Дагестане, ощущалось магнитудой 3-4 балла в ряде городов и районов Азербайджана, включая Губу, Хыналыг, Гусар, Сиязань, Худат, Шабран, Хачмаз, Хызы, Баку, Сумгайыт и др.