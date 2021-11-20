Гурбан Етирмишли: Продолжение афтершоков после землетрясения - это нормально

"Глубина, средняя сила землетрясения в 20 км к югу от Пиргулу на территории Шамахы охватило боль «После сегодняшних землетрясений наблюдаются афтершоки магнитудой 2, 2,5 и 1,5.

"После сегодняшних землетрясений наблюдаются афтершоки магнитудой 2, 2,5 и 1,5".

Как передает Report, об этом сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что автершоки продолжаются, уже зарегистрировано несколько:

"Должны быть небольшие толчки, чтобы произошла энергетическая разрядка и переход в фоновую степень. Не верится, что будет более сильное землетрясение, потому что магнитуда 5,1, 4,1, а затем 2,5 и 2 балла обеспечили определенный сброс энергии. Не исключено, что в некачественных постройках появятся определенные трещины.

Отметим, что сегодня на территории страны в 20 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе силой 4,5 и 5,1 балла было зафиксировано два землетрясения.