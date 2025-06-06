Гурбан Етирмишли призвал граждан не поддаваться панике: Разрушительного землетрясения не будет

Гурбан Етирмишли призвал граждан не поддаваться панике: Вероятность разрушительного землетрясения отсутствует

Директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли призвал граждан не поддаваться панике из-за сейсмической активности в Шахамы и Хызы.

В беседе с корреспондентом Report Етирмишли подчеркнул, что каких-либо разрушительных землетрясений в стране не предвидится.

По его словам, поступает информация о толчках магнитудой 3 и выше. "Такие небольшие толчки являются высвобождением накопившейся энергии. Отсутствует вероятность разрушительного землетрясения, например магнитудой 7", - сказал он.

Гурбан Етирмишли подчеркнул, что население не должно поддаваться тревоге и панике из-за подобной сейсмической активности.

Напомним, что вчера в 16:02 по местному времени в Шамахинском и Хызынском районах произошло землетрясение магнитудой 3,7. Сегодня утром в Шамахы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2, чуть позже еще одно магнитудой 3,6 в Шамахинском и Хызынском районах.