Гурбан Етирмишли: Пока рано говорить о стабилизации ситуации на месте землетрясения в Загатале

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "После 6-бального землетрясения в Загатальском районе 5 июня по всей стране зафиксировано 100 афтершоков".

Об этом Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

Он заявил, что пока рано говорить о стабилизации ситуации на месте землетрясения:

"Специалисты проводят на месте исследования. После анализа результатов исследований можно говорить конкретно. Безусловно, на территории есть напряженность, возможны повторные афтершоки".

Отметим, что 5 июня в 22:40:27 по местному времени в 16 км к югу от Загатальской станции на территории Загаталы было зарегистрировано землетрясение. Землетрясение в эпицентре составило 6 баллов, в прилегающих районах - 5-3 балла. Землетрясение длилось 28 секунд.

По причине стресса и истерики среди людей после землетрясения, в отделение скорой помощи Гахской и Загатальской центральных районных больниц поступило в целом 31 обращение. Сообщается, что 63-летний житель села Гоям Загатальского района Солтан Гандахов перенес стресс в результате землетрясения. У С.Гандахова повысилось кровяное давление. Он перенес инсульт и скончался. По информации, С.Гандахов до этого находился на учете Загатальского кардиологического диспансера. 13-летняя жительница города Гах Гюляр Дурмушзаде при попытке убежать во время землетрясения упала и подвернула ногу. Размещенной в Гахскую ЦРБ Г.Дуршумзаде оказана необходимая медпомощь.