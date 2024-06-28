Гурбан Етирмишли: Население не должно верить в сказки и паниковать

Сегодняшнее землетрясение произошло на глубине 18 км, что не очень страшно.

Сегодняшнее землетрясение произошло на глубине 18 км, что не очень страшно.

Об этом Report заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, магнитуда землетрясения составила 5 баллов:

"В эпицентре - в Лерике - также ощущалось до 5 баллов. Землетрясение ощущалось во всех районах южной зоны. Основной сильный толчок уже произошел. На данный момент происходят афтершоки. Идет высвобождение энергии, но население этого не ощущает. Если сравнивать, то наводнения и град в районах наносят больше ущерба. Население не должно паниковать. Ничего страшного нет".

Г. Етирмишли напомнил, что Азербайджан является сейсмической зоной:

"Если кто-то скажет, что землетрясения не будет, это будет неправдой. Землетрясения происходят периодически. Что касается дающих прогнозы, население не должно верить в сказки".

Отметим, что 28 июня в 07:43 в 27 километрах к востоку от станции Лерик зарегистрировано землетрясение. Около 5 баллов ощущалось в эпицентре, 4 балла - в районах Лерик, Лянкяран, Астара, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад, 3 балла - в других районах.