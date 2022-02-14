Гурбан Етирмишли: Cильное землетрясение в Грузии ощущалось и в Азербайджане

Вчера в горном районе Джавахети в Грузии на границе с Арменией произошло сильное землетрясение.

Вчера в горном районе Джавахети в Грузии на границе с Арменией произошло сильное землетрясение.

Об этом Report заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, сильное землетрясение, очаг которого залегал на глубине 10 км, ощущалось на близлежащих территориях: "Землетрясение в горах соседней Грузии охватило очень большую зону".

Гендиректор отметил, что землетрясение силой 3-4 балла ощущалось в пограничных районах Азербайджана - Газахе, Агстафе, Гяндже, Гедабеке и других. По его словам, сейчас ощущаются афтершоки.