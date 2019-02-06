ГУПГБ прокомментировал видеоролик, в котором полицейский якобы оказывает давление на занимающегося уличной торговлей ребенка

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ) выразило отношение к видеоролику, в котором сотрудник полиции якобы оказывает давление на занимающегося уличной торговлей ребенка.

В заявлении Report начальник пресс-службы ГУПГБ, майор полиции Эльшад Гаджиев сказал, что распространенные в соцсети видеокадры не соответствуют действительности: "Посредством камеры "Безопасный город" видематериал был всесторонне изучен в Наримановском РУП и указанная версия не подтвердилась. Оказание давления на ребенка или какого-либо гражданина не наблюдалось. Кроме того, были установлены личность ребенка и его родителей, с ними провели профилактическую беседу и объяснили противозаконность данного поступка".

Отметим, что в соцсетях распространились кадры, на которых проводящий службу на административной территории Наримановского РУП полицейский наряд пытается отговорить занимающегося в Баку незаконной уличной торговлей ребенка от этого поступка.

Хафиз Гейдаров