ГУПГБ: Продолжается проверка соблюдения правил карантинного режима

Внедренный в Азербайджане особый карантинный режим нацелен на защиту здоровья населения и обеспечение безопасности страны.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), в рамках мероприятий против коронавирусной пандемии (COVID-19) и мер, принимаемых сотрудниками МВД по предотвращению распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, от граждан требуется не покидать свои частные дома, квартиры, места постоянного или временного проживания (пребывания).

В столице проверяются передвигающиеся без соответствующего разрешения лица, водители и пассажиры автомобилей. В отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законом.

С целью сведения к минимуму близких контактов между людьми и в результате снижения скорости распространения инфекции в стране особый режим был ужесточен с 31 марта по 20 апреля.