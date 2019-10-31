ГУПГБ ответило на утверждения о якобы привлечении представителей сексменьшинств к акциям

"Утверждения в соцсетях о вызове представителей сексуальных меньшинств в различные отделения полиции Баку на неформальные встречи в связи с участием в акциях абсурдны".

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он сказал, что полиция в обеспечении общественного порядка и безопасности в столице не нуждается в помощи лиц, не уполномоченных законом: "Неоднократно на основе многочисленных обращений граждан различного содержания представители сексуальных меньшинств были приглашены в органы полиции и с ними были проведены разъяснительные беседы. В ходе этих бесед до их сведения было доведено, что собрания в различных местах столицы беспокоят жителей. Очевидно, содержание этих бесед намеренно, целенаправленно доносится до общественности искаженно".

Э.Гаджиев подчеркнул, что полиция, исходя из различных законов страны, выполняет свои обязательства по обеспечению прав и свобод каждого гражданина: "Выдумки о полиции лиц, выполняющих чьи-то заказы, являются очередной безуспешной попыткой создать противостояние между обществом и полицией".