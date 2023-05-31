Гулиев: Болгарчайское водохранилище опустошено, на территории работает техника

Болгарчайское водохранилище в Билясуварском районе опустошено, на территории работает техника.

Болгарчайское водохранилище в Билясуварском районе опустошено, на территории работает техника.

Как сообщает муганское бюро Report, об этом журналистам сказал заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев.

Он отметил, что со вчерашнего дня с иранской стороны на территорию Билясуварского района поступают сильные паводковые воды.

По словам заместителя председателя, в результате правильного управления водными ресурсами были приняты необходимые меры для предотвращения урона хозяйству и местным жителям:

"Вода в Болгарчайском водохранилище была слита до поступления паводковых вод. Также в результате распределения воды по каналам в районах было полностью обеспечено водопользование. Всю ночь в районе работали профильные госорганы. В результате принятых мер удалось избежать негативных последствий паводка. Техника продолжает работать на территории".