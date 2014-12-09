​ГУДПГБ высказалось по поводу "уважительного отношения" к должностным лицам и певцам

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Государственное управление дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ) прокомментировало распространившиеся информации о якобы не привлечении к ответственности некоторых должностных лиц и их родственников за нарушение правил вождения.

В заявлении Report начальник отдела по связям с общественностью ГУДПГБ Вагиф Асадов сказал, что независимо от того, кто находится за рулем, каждый нарушитель или находящийся под воздействием алкоголя водитель привлекается к ответственности.

"Если с начала года за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии к ответственности привлечено 7 тыс. водителей, это означает, что данное правило распространяется на всех, независимо от должности и положения.

То есть, независимо от должности, к ответственности должен привлекаться каждый нарушитель. Мое отношение к фразе "уважительное отношение" к известным личностям, певцам и мастерам искусств положительное. Сотрудники дорожной полиции относятся гуманно не только к известным личностям и певцам, но и к рядовым гражданам и пытаются оказать помощь каждому.

В то же время, полицейские вынуждены прибегать в рамках своих полномочий к определенным мерам для обеспечения безопасности, а это в свою очередь означает выплату штрафа. Оштрафованный водитель нередко пытается уклониться от уплаты, однако никакие отговорки не могут освободить его от ответственности. Нарушитель правил дорожного движения должен привлекаться к ответственности вне зависимости от занимаемой должности, религии, расы, положения в обществе и т.д. Сегодня сотрудники Государственного управления дорожной полиции привлекают к ответственности всех нарушителей".