ГУДП обратилось к пешеходам с предупреждением

С 12 по 19 мая на территории Азербайджана будет проводиться неделя безопасности движения под условным названием "Пешеходы, будьте внимательны!".

С 12 по 19 мая на территории Азербайджана будет проводиться неделя безопасности движения под условным названием "Пешеходы, будьте внимательны!".

Как сообщили Report в Главном управлении дорожной полиции (ГУДП), в рамках мероприятия будут предприняты усиленные превентивные и контрольные меры против нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также будет проведена агитационная и просветительская работа для повышения информированности населения.

Управление еще раз призвало пешеходов быть внимательными, а также пригласило общественные институты, особенно представителей медиа-пространства, к сотрудничеству в рамках вышеупомянутого мероприятия.