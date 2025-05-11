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ГУДП обратилось к пешеходам с предупреждением

ГУДП обратилось к пешеходам с предупреждением С 12 по 19 мая на территории Азербайджана будет проводиться неделя безопасности движения под условным названием "Пешеходы, будьте внимательны!".
Происшествия
11 мая 2025 г. 11:45
ГУДП обратилось к пешеходам с предупреждением

С 12 по 19 мая на территории Азербайджана будет проводиться неделя безопасности движения под условным названием "Пешеходы, будьте внимательны!".

Как сообщили Report в Главном управлении дорожной полиции (ГУДП), в рамках мероприятия будут предприняты усиленные превентивные и контрольные меры против нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также будет проведена агитационная и просветительская работа для повышения информированности населения.

Управление еще раз призвало пешеходов быть внимательными, а также пригласило общественные институты, особенно представителей медиа-пространства, к сотрудничеству в рамках вышеупомянутого мероприятия.

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