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ГУДП: На магистралях и улицах столицы наблюдается гололед

ГУДП: На магистралях и улицах столицы наблюдается гололед На магистральных дорогах и ряде улиц и проспектов столицы наблюдается гололед.
Происшествия
9 февраля 2025 г. 01:47
ГУДП: На магистралях и улицах столицы наблюдается гололед

На магистральных дорогах и ряде улиц и проспектов столицы наблюдается гололед.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связей с общественными организациями Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана Ровшан Тагиев.

"Уважаемые водители! Просим учитывать, что наиболее скользкими и обледенелыми могут быть теневые участки дорог, мосты, подъемы и спуски. На скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается, поэтому крайне важно соблюдать скоростной режим.

Кроме того, настоятельно рекомендуем увеличить дистанцию до впереди движущегося транспорта", - подчеркнул Тагиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDYP: Magistral yollarda və Bakının bir çox küçə və prospektlərində buzlanma müşahidə edilir

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