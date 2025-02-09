ГУДП: На магистралях и улицах столицы наблюдается гололед

На магистральных дорогах и ряде улиц и проспектов столицы наблюдается гололед.

На магистральных дорогах и ряде улиц и проспектов столицы наблюдается гололед.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связей с общественными организациями Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана Ровшан Тагиев.

"Уважаемые водители! Просим учитывать, что наиболее скользкими и обледенелыми могут быть теневые участки дорог, мосты, подъемы и спуски. На скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается, поэтому крайне важно соблюдать скоростной режим.

Кроме того, настоятельно рекомендуем увеличить дистанцию до впереди движущегося транспорта", - подчеркнул Тагиев.