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Губернатор Кахраманмараша встретился с генералом Этибаром Мирзоевым

Губернатор Кахраманмараша встретился с генералом Этибаром Мирзоевым Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), находящиеся в Турции по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжают работу по ликвидации последствий сильного землетрясения.
Происшествия
26 февраля 2023 г. 18:58
Губернатор Кахраманмараша встретился с генералом Этибаром Мирзоевым

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), находящиеся в Турции по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжают работу по ликвидации последствий сильного землетрясения.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, губернатор провинции Кахраманмараш Турецкой Республики Омар Фарук Джошгун провел встречу с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым.

На встрече были обсуждены текущая ситуация в провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от землетрясения, дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять, в том числе деятельность МЧС Азербайджана по ликвидации последствий землетрясения в регионе.

О.Ф.Джошгун высоко оценил работу сил МЧС и поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за оказанную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraş valisi general Etibar Mirzəyevlə görüşüb

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