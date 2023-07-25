Губад Ибадоглу подал апелляционную жалобу

Заключенный минувшим днем под стражу председатель Партии демократии и процветания Азербайджана Губад Ибадоглу подал апелляционную жалобу.

Заключенный минувшим днем под стражу председатель Партии демократии и процветания Азербайджана Губад Ибадоглу подал апелляционную жалобу.

Об этом Report сказала его адвокат Зибейда Садыгова.

Адвокат отметила, что жалоба подана в Наримановский районный суд:

"Мы не согласны с решением Наримановского районного суда в отношении моего подзащитного. Требуем скорейшего освобождения Губада Ибадоглу".

Напомним, что на основании поступившего обращения председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой приглашен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. Один из пяти задержанных рассказал о своих связях с Губадом Ибадоглу. На основе данных показаний в офисе Ибадоглу был проведен обыск, были обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, и политик был задержан.

Он обвиняется по статье 204.3.1 УК АР (изготовление, приобретение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг организованной группой).

Политик переведен в Бакинский следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.