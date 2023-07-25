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Губад Ибадоглу переведен в Бакинский следственный изолятор

Губад Ибадоглу переведен в Бакинский следственный изолятор Арестованный накануне председатель Партии демократии и процветания Азербайджана Губад Ибадоглу переведен в Бакинский следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Происшествия
25 июля 2023 г. 14:10
Губад Ибадоглу переведен в Бакинский следственный изолятор

Арестованный накануне председатель Партии демократии и процветания Азербайджана Губад Ибадоглу переведен в Бакинский следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

По полученным Report сведениям, он будет содержаться в Бакинском СИЗО.

Отметим, что на процессе под председательством судьи Наримановского районного суда Вусала Гурбанова в отношении Г.Ибадоглу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца и 26 дней.

Он обвиняется по статье 204.3.1 УК АР (изготовление, приобретение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг, совершенное организованной группой).

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Версия на азербайджанском языке Qubad İbadoğlu Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb

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