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ГСАТ: Спровоцировавший ДТП водитель грузовика занимался незаконными перевозками

ГСАТ: Спровоцировавший ДТП водитель грузовика занимался незаконными перевозками Водитель грузового автомобиля марки Mercedes, врезавшийся в пассажирский автобус №171 на дороге в направлении Мардакяна, занимался незаконными грузоперевозками.
Происшествия
13 октября 2021 г. 09:52
ГСАТ: Спровоцировавший ДТП водитель грузовика занимался незаконными перевозками
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Водитель грузового автомобиля марки Mercedes, врезавшийся в пассажирский автобус №171 на дороге в направлении Мардакяна, занимался незаконными грузоперевозками.

Об этом сообщила Report руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) Нурида Аллахъярова.

"По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель грузовика заснул за рулем. По этой причине автомобиль вышел из-под управления и врезался в автобус. В результате автобус опрокинулся", - добавила она.

Отметим, что инцидент произошел сегодня утром на так называемом "Сураханском круге" автодороги Международный аэропорт Гейдар Алиев- Мардакян.

Грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 99-DH-343, движущийся в направлении Мардакяна, врезался в пассажирский автобус с госрегистрационным знаком 10-TH- 116 маршрутной линии № 171, временно эксплуатируемого компанией "Aysha LTD". В результате погибли 5 человек, 21 пострадавший госпитализирован.

Статья 263.3 УК АР предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.

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Версия на азербайджанском языке DANX: "Bakıda qəzaya səbəb olan yük avtomobilinin sürücüsü qanunsuz fəaliyyət göstərib"

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