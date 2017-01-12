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    Грузовой паром "Академик Зарифа Алиева" почти достиг берега

    На данный момент выясняются причины возгорания в основном моторном отсеке корабля

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Грузовой паром "Академик Зарифа Алиева" с помощью принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" буксирного судна "İrgiz" почти достиг берега.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

    "Экипаж корабля чувствует себя нормально. Сейчас выясняются причины возгорания в основном моторном отсеке корабля. На борту корабля также находятся председатель ЗАО Рауф Велиев и технический директор Нурмагомед Талыбов", - говорится в распространенной структурой информации.

    Напомним, что сегодня в 14:45 около острова Хара Зиря произошло возгорание в основном моторном отсеке принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" грузового парома имени "Академика Зарифы Алиевой". В результате оперативного вмешательства экипажа корабля возгорание было приостановлено. На судне не было опасного груза. 

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