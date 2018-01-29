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    Грузовик с песком перевернулся в Баку - ФОТО

    Водитель получил повреждения

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На Нобелевском проспекте в Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает Report, причиной стало резкое торможение легкового автомобиля «ВАЗ».

    В это время водитель грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным номером "66-BE-189" во избежание аварии, свернул в сторону. В результате, грузовик перевернулся. Песок, который был на кузове, высыпался на дорогу и находящиеся вблизи рельсы. С помощью прохожих рельсы были очищены от песка.

    51-летний водитель «КАМАЗа» Искандеров Расим Шамсаддин оглы с различными повреждениями на теле доставлен Клинический Медицинский Центр №1. На территорию привлечены сотрудники отделения дорожной полиции Хатаинского района. Расследуются точные причины дорожно-транспортного происшествия.       

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