Грузинский чиновник задержан за получение взятки от гражданина Азербайджана

В Грузии задержан главный специалист регионального отделения Квемо-Картли Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

Расследование показало, что задержанный получил взятку в размере 1 000 лари от гражданина Азербайджана за незаконную ловлю рыбы с использованием электрошокера.

Расследование продолжается.

Обвиняемого ждет от 6 до 9 лет тюремного заключения.