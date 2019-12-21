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Грузинский чиновник задержан за получение взятки от гражданина Азербайджана

Грузинский чиновник задержан за получение взятки от гражданина Азербай

В Грузии задержан главный специалист регионального отделения Квемо-Картли Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

Расследование показало, что задержанный получил взятку в размере 1 000 лари от гражданина Азербайджана за незаконную ловлю рыбы с использованием электрошокера.

Расследование продолжается.

Обвиняемого ждет от 6 до 9 лет тюремного заключения.

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