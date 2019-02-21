Грузинский политик: Парламент Грузии должен признать учиненную в Ходжалы резню как геноцид

Тбилиси. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Грузинский парламент должен признать учиненную в Ходжалы резню как геноцид".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил журналистам председатель Партии "Новые христиан-демократы" Грузии Леван Чхеидзе.

По его словам, Ходжалинская трагедия является преступлением, совершенным против человечества: "Срок этого преступления не исчерпан. Люди, убившие в Ходжалы невинных женщин, стариков и детей, должны получить достойное наказание. В случае получения нашей партией на очередных парламентских выборах мест в законодательном органе, мы непременно поддержим вопрос признания совершенной в Ходжалы резни как геноцид".

Л.Чхеидзе сказал, что Грузия высоко ценит поддержку Азербайджана на международной арене: "Обе страны являются стратегическими партнерами и демонстрируют в международных организациях взаимную поддержку. Мир в регионе должен быть установлен в скором времени, и регион должен быть передан будущим поколениям без конфликтов".