Грузинская патриархия внимательно следит за работами по делимитации границ с Азербайджаном

"Грузинская патриархия внимательно следит за работами по делимитации и демаркации границ с Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил протопресвитер (главный священник - ред.) Грузинской патриархии Георгий Звиададзе.

По его словам, министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию о комплексе "Кешикчидаг": "Я на данный момент не могу сделать заявлений по данному вопросу, так как непосредственно не вовлечен в вопрос".

Георгий Звиададзе отметил, что ожидается заявление Грузинской патриархии по поводу комплекса "Кешикчидаг".