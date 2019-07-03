 Наверх

Грузинская патриархия внимательно следит за работами по делимитации границ с Азербайджаном

Грузинская патриархия следит за работами по делимитации границ

"Грузинская патриархия внимательно следит за работами по делимитации и демаркации границ с Азербайджаном". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил протопресвитер (главный священник - ред.) Грузинской патриархии Георгий Звиададзе. 

По его словам, министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию о комплексе "Кешикчидаг": "Я на данный момент не могу сделать заявлений по данному вопросу, так как непосредственно не вовлечен в вопрос". 

Георгий Звиададзе отметил, что ожидается заявление Грузинской патриархии по поводу комплекса "Кешикчидаг". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!