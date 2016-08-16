​Группу лиц будут судить за разбойное нападение на азербайджанца в Полтаве

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/Полтавская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по четырем лицам, совершившим разбойное нападение на 55-летнего гражданина Азербайджана.

Как передает Report,об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

По информации пресс-службы, две женщины попали до арендованной квартиры иностранца. Позже одна из женщин ненадолго отлучилась и привела с собой двух мужчин. И пока один из незваных гостей бил пострадавшего, другие соучастники преступления обыскивали квартиру.

Завладев 100 долл., почти 5 тыс. грн., мобильным телефоном, лекарствами, одеждой и другими личными вещами пострадавшего, они покинули помещение. Впоследствии их задержали правоохранители.

Все четверо обвиняются по ч.3 ст.187 УК Украины, то есть в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенному по предварительному сговору, с проникновением в жилище.