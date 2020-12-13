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Группу азербайджанцев депортировали из Дании и Германии

Группу азербайджанцев депортировали из Дании и Германии Азербайджанская семья, проживающая в Копенгагене, Дания, была депортирована за серьезные нарушения миграционного законодательства
Происшествия
13 декабря 2020 г. 14:42
Группу азербайджанцев депортировали из Дании и Германии

Азербайджанская семья, проживающая в Копенгагене, Дания, была депортирована за серьезные нарушения миграционного законодательства.

Об этом сообщает европейское бюро Report.

Согласно информации, гражданин Украины, выходец из Амасийского района Армении, азербайджанец по национальности Аташ Гасымов был депортирован из страны вместе с супругой и двумя детьми.

Из немецких городов Кёльн и Ганновер были депортированы семеро азербайджанцев, в том числе граждане Азербайджана, России и Грузии. Они проживали в стране нелегально и уклонялись от миграционных служб.

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Версия на азербайджанском языке Avropadan bir qrup azərbaycanlı deportasiya olundu

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