Групповая команда Азербайджана завоевала бронзовые награды на Чемпионате Европы

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана заняла третье место в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Гвадалахаре (Испания). Как сообщает Report, азербайджанская команда в составе Сияны Василевой, Алии Пашаевой, Айшан Байрамовой, Дианы Доман и Зейнаб Гумметовой в воскресенье показали результат 20.350 балла, что позволило завоевать бронзовые медали Чемпионата Европы. Первой стала сборная Болгарии (22,825). Второе место заняла команда Италии (22,350).

Сегодня также прошли индивидуальные соревнования в отдельных видах юниорок. Азербайджанка Арзу Джалилова в финале с мячом удостоилась оценки 17.100, что позволило ей выиграть бронзу.