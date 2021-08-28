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Группа журналистов из Латинской Америки посетила Гянджу

Группа журналистов из Латинской Америки посетила Гянджу Группа представителей СМИ Латинской Америки находится с визитом в Гяндже.
Происшествия
28 августа 2021 г. 11:01
Группа журналистов из Латинской Америки посетила Гянджу

Группа представителей СМИ Латинской Америки находится с визитом в Гяндже.

По данным Западного Центра Report, журналисты посетят районы, где во время Отечественной войны от ракет, выпущенных армянами по Гяндже, погибли и получили ранения гражданские лица.

Сопровождающие их местные чиновники предоставят представителям иностранных СМИ информацию о произошедшем.

В поездке принимают участие редактор мексиканской газеты El Universal Габриэль Мойссен, ведущий Колумбийского телеканала Impacto Mundo и корреспондент нескольких информационных агентств Роберто Тробахо, известный журналист из Перу, вице-президент федерации журналистов Перу Рикардо Санчес, директор престижной перуанской газеты La Razon и новостного портала Prensa21 Карлос Линарес и ведущий канала Horizontes TV из Коста-Рики Денис Мора Гусман.

После Гянджи они отправятся в Агдам.

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Версия на английском языке ФотоGroup of journalists from Latin American countries visiting Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоLatın Amerikasından olan bir qrup jurnalist Gəncəyə səfər edib

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