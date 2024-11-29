Группа предпринимателей уличена в невозврате уполномоченным банкам крупных денежных средств

Генеральная прокуратура Азербайджана выявила группу предпринимателей, которые не вернули в страну средства, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Генеральная прокуратура Азербайджана выявила группу предпринимателей, которые не вернули в страну средства, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что на основании материалов Государственного таможенного комитета, возбуждены уголовные дела по фактам невозврата некоторыми субъектами предпринимательства, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, денежных средств на счета уполномоченных банков в Азербайджанской Республике.

По материалам следствия, ООО "Qala Meyvə-Tərəvəz İxracat İdxalat" не вернуло на счета уполномоченных банков более 51 млн долларов (свыше 86 млн манатов). По этому делу арестован Аббасов Ильхам Мазахир оглу.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО "R.T.K.", не вернувшего 209 тыс. долларов (355 тыс. манатов) на счета уполномоченных банков. По делу арестован Исмаилов Кямран Ахмедага оглу.

Сумма невозвращенных средств ООО "Qollaktika 01" составила более 18 тыс. долларов (31 тыс. манатов). Лазими Нариман Мамедтаги оглу, уже отбывающий наказание по другому делу, также привлечен к ответственности.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям 208.2.1 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.