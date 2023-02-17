Группа азербайджанских спасателей отправилась из Кахраманмараша в Хатай

Группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана отправилась из Кахраманмараша в Хатай.
Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, команда МЧС в составе 114 человек отправилась в Хатай для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Вместе со спасателями в Хатай доставлены две специально обученные собаки МЧС.
В настоящее время другие группы МЧС продолжают поисково-спасательные работы в различных районах Кахраманмараша.
Отметим, что 760 сотрудников МЧС Азербайджана привлечены к ликвидации последствий землетрясения в Турции. Азербайджанские спасатели до сегодняшнего дня извлекли из-под завалов в Кахраманмараше 53 человека живыми и 741 тело.