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    Грубое нарушение правил стало причиной аварии в Баку - ФОТО

    © Report

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла дорожная авария.

    Report сообщает, что авария на улице Гурбана Халилова случилась в результате нарушения правил дорожного движения, а именно повышения скорости, водителем иномарки “Mercedes” с государственным регистрационным номером "99-MA-520".

    В это время автомобиль со скоростью врезался в другой, движущийся по кгругу на проспекте Наримана Нариманова, автомобиль марки "Hyundai" с государственным регистрационным номером "90-RT-177". Обе машины сильно деформированы. Водитель-виновник поспешно покинул место происшествия, оправдав свой поступок, тем, что дома его ждет больной человек.

    На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС. Ведется расследование.  

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