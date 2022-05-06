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Гражданский иск певца Васифа Магеррамли удовлетворен

Гражданский иск певца Васифа Магеррамли удовлетворен Удовлетворен гражданский иск певца Васифа Магеррамли, проходившего потерпевшим по уголовному делу Магсуда Махмудова, арестованного в Украине и доставленного в Азербайджан.
Происшествия
6 мая 2022 г. 17:53
Гражданский иск певца Васифа Магеррамли удовлетворен

Удовлетворен гражданский иск певца Васифа Магеррамли, проходившего потерпевшим по уголовному делу Магсуда Махмудова, арестованного в Украине и доставленного в Азербайджан.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Фаига Ганиева.

Согласно приговору, Махмудов выплатит 1 000 манатов потерпевшему Васифу Магеррамли.

Отметим, что Махмудов был приговорен к 14 годам лишения свободы.

МВД Азербайджана объявило М.Махмудова в международный розыск по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса АР. Он был задержан на территории Украины в июле 2021 года.

Магсуд Махмудов был доставлен из Украины в Азербайджан и передан следствию.

По делу проходят 90 потерпевших, среди них певица Афет Фермангызы и певец Васиф Магеррамли.

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Версия на азербайджанском языке Müğənni Vasif Məhərrəmlinin mülki iddiası təmin edilib

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