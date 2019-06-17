Гражданка Украины погибла в Лянкяране

В Лянкяранском районе 63-летняя женщина погибла, упав в реку.

Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел на территории районного села Сутамурдов.

Увидев, что пожилая женщина упала с высоты в воду, жители села сообщили об этом полиции. К месту происшествия были привлечены спасатели и бригада скорой помощи. Бездыханное тело женщины было выловлено из воды.

По информации, погибшая была гражданкой Украины азербайджанского происхождения. Солмаз Сахиб гызы Насирова 1956 г.р. родилась в селе Кергелан Лянкяранского района. После того, как она вышла замуж, переехала в Россию. Была замужем, имела троих детей. Проживала в городе Баку.

Тело было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии министерства здравоохранения.

Расследование по факту ведется в Лянкяранской районной прокуратуре.