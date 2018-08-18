Товуз. 18 августа. REPORT.AZ/ Гражданка Азербайджана погибла в ДТП в Украине.
Как сообщает западное бюро Report, жительница Товуза Надежда Мамедова 1954 г.р. поехала в гости к брату в Киев.
Вместе с братом, гражданином Украины Сергеем Тренти 1956 г.р. женщина попала в аварию на магистральной дороге.
Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с другой машиной.
Брат и сестра погибли на месте аварии.
По информации, в результате ДТП водитель другого автомобиля также скончался от полученных тяжелых травм.
Факт расследуется правоохранительными органами Украины.
News DepartmentАвтор новости
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