Товуз. 18 августа. REPORT.AZ/ Гражданка Азербайджана погибла в ДТП в Украине.

Как сообщает западное бюро Report, жительница Товуза Надежда Мамедова 1954 г.р. поехала в гости к брату в Киев.

Вместе с братом, гражданином Украины Сергеем Тренти 1956 г.р. женщина попала в аварию на магистральной дороге.

Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с другой машиной.

Брат и сестра погибли на месте аварии.

По информации, в результате ДТП водитель другого автомобиля также скончался от полученных тяжелых травм.

Факт расследуется правоохранительными органами Украины.