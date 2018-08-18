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    Гражданка Азербайджана погибла в ДТП в Украине

    Товуз. 18 августа. REPORT.AZ/ Гражданка Азербайджана погибла в ДТП в Украине. 

    Как сообщает западное бюро Report, жительница Товуза Надежда Мамедова 1954 г.р. поехала в гости к брату в Киев. 

    Вместе с братом, гражданином Украины Сергеем Тренти 1956 г.р. женщина попала в аварию на магистральной дороге. 

    Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с другой машиной. 

    Брат и сестра погибли на месте аварии. 

    По информации, в результате ДТП водитель другого автомобиля также скончался от полученных тяжелых травм.  

    Факт расследуется правоохранительными органами Украины.

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