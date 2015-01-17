​В Дагестане задержана гражданка Азербайджана за контрабанду наркотиков

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Республике Дагестан задержаны местный житель и гражданка Азербайджана за контрабанду наркотических веществ, осуществляемую через границу Российской Федерации.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, прокуратура Магарамкентского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина России Эльдара Тахмазова и гражданки Азербайджанской Республики Ирады Багировой.

Уголовно дело уже завершено и предано в суд для принятия окончательного решения.

В ходе следствия установлено, что Тахмазов и Багирова неоднократно провозили через Российско-Азербайджанскую таможенную границу на территорию РФ крупные партии наркотического средства – опия. В частности, в мае 2014 года они провезли более 278 грамм опия.

Ввезённые на территорию России наркотические средства указанные лица частично сбыли. Оставшееся количество наркотиков злоумышленникам реализовать не удалось, в связи с пресечением канала поставки и сбыта наркотического средства сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело прокуратурой направлено в Магарамкентский районный суд для рассмотрения по существу.