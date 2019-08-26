Гражданину Азербайджана грозит 3 года тюрьмы за контрафактный алкоголь в России

Гражданин Азербайджан обвиняется в приобретении и продаже немаркированной алкогольной продукции в Хабаровске, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации правоохранительных органов, фигурант дела покупал алкоголь на территории Хабаровска у неизвестных ему лиц с октября 2018 года по март 2019. Он хранил эту продукцию, у которой не было акцизов, в гараже знакомого. Позже он стал начал продавать её в арендованных им киосках на улицах Павловича и Ладожской.

В ходе обыска у подозреваемого были изъяты 1,504 тысяч бутылок сомнительного алкоголя общей стоимостью 323,36 тысяч рублей (8,31 тысяч манатов).

Согласно материалам дела, о незаконности своего бизнеса он знал.

Гражданину Азербайджана может грозить до 3 лет лишения свободы.