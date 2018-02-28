Гражданину Азербайджана предъявили обвинение в трафикинге в Украине

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего гражданина Азербайджана, обвиняемого в трафикинге, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным прокуратуры Киева, подозреваемый в течение последних трех лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ.

Пресс-служба прокуратуры указывает, что гражданин Азербайджана отбирал паспорта и требовал с них денег на оформление визовых и проездных документов.

"Жертвами торговца людьми стали восемь украинских девушек в возрасте от 22 до 27 лет", – добавили в прокуратуре.

Подозреваемого задержали в ноябре прошлого года на территории аэропорта "Борисполь" в ходе спецоперации.

На данный момент он находится под стражей.