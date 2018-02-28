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    Гражданину Азербайджана предъявили обвинение в трафикинге в Украине

    Жертвами торговца людьми стали восемь украинских девушек в возрасте от 22 до 27 лет

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего гражданина Азербайджана, обвиняемого  в трафикинге,   сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

    По данным прокуратуры Киева, подозреваемый в течение последних трех лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ.

    Пресс-служба прокуратуры указывает, что гражданин Азербайджана  отбирал паспорта и требовал с них денег на оформление визовых и проездных документов.

    "Жертвами торговца людьми стали восемь украинских девушек в возрасте от 22 до 27 лет", – добавили в прокуратуре.

    Подозреваемого задержали в ноябре прошлого года на территории аэропорта "Борисполь" в ходе спецоперации.

    На данный момент он находится под стражей.

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