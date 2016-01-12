​Гражданин Узбекистана приговорен к шести годам за попытку провоза в Баку запрещенной литературы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил гражданина Узбекистана Элёра Баратова к шести годам лишения свободы за попытку перевозки религиозно-экстремистской литературы и участие в экстремистских организациях. Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявили в пресс-службе государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

Э.Баратов был задержан в аэропорту Ташкента при вылете в Баку. Во время прохождения таможенной проверки в ноутбуке и мобильном телефоне задержанного были обнаружены видеоматериалы, подготовленные религиозно-экстремистским течением "Хизб ут-Тахрир", и около 100 аудиофайлов религиозного содержания.