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    ​Гражданин Узбекистана приговорен к шести годам за попытку провоза в Баку запрещенной литературы

    Во время прохождения таможенной проверки у задержанного были обнаружены видеоматериалы, подготовленные течением Хизб ут-Тахрир

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил гражданина Узбекистана Элёра Баратова к шести годам лишения свободы за попытку перевозки религиозно-экстремистской литературы и участие в экстремистских организациях. Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявили в  пресс-службе государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана. 

    Э.Баратов был задержан в аэропорту Ташкента при вылете в Баку. Во время прохождения таможенной проверки в ноутбуке и мобильном телефоне задержанного были обнаружены видеоматериалы, подготовленные религиозно-экстремистским течением "Хизб ут-Тахрир", и около 100 аудиофайлов религиозного содержания.

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