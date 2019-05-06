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Гражданина Азербайджана поймали с 3 кг наркотиков в Украине

​Гражданина Азербайджана поймали с 3 кг наркотиков в Украине

В доме по месту жительства 51-летнего гражданина Азербайджана полицейские изъяли около 3 килограммов наркотиков и электронные весы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

3 мая сотрудники полиции задокументировали случай сбыта задержанным каннабиса за 2000 гривен.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. 

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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