​Гражданина Азербайджана поймали с 3 кг наркотиков в Украине

В доме по месту жительства 51-летнего гражданина Азербайджана полицейские изъяли около 3 килограммов наркотиков и электронные весы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

3 мая сотрудники полиции задокументировали случай сбыта задержанным каннабиса за 2000 гривен.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.