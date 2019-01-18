Гражданина Азербайджана задержали в Брянской области за незаконное пересечение границы

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сотрудники пограничной службы Брянской области России задержали гражданина Азербайджана, незаконно пересекшего госграницу со стороны Украины, передает Report со ссылкой на российские СМИ.
В Суземском районе Брянской области вблизи госграницы были задержаны двое мужчин, которые пытались скрыться от пограничников. Ими оказались граждане Азербайджана и Украины.
Гражданин Азербайджана рассказал, что ему до 2020 года запрещён въезд в России за совершенные ранее правонарушения. Он сменил фамилию, получил новый паспорт и с ним решил попасть в Россию вне пунктов пропуска.
Помощь в качестве проводника ему оказывал гражданин Украины.
На нарушителей завели уголовные дела. Им грозит до 4 лет лишения свободы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости