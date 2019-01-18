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    Гражданина Азербайджана задержали в Брянской области за незаконное пересечение границы

    Ему грозит до 4 лет лишения свободы

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сотрудники пограничной службы Брянской области России задержали гражданина Азербайджана, незаконно пересекшего госграницу со стороны Украины, передает Report со ссылкой на российские СМИ. 

    В Суземском районе Брянской области вблизи госграницы были задержаны двое мужчин, которые пытались скрыться от пограничников. Ими оказались граждане Азербайджана и Украины.

    Гражданин Азербайджана рассказал, что ему до 2020 года запрещён въезд в России за совершенные ранее правонарушения. Он сменил фамилию, получил новый паспорт и с ним решил попасть в Россию вне пунктов пропуска.

    Помощь в качестве проводника ему оказывал гражданин Украины.

    На нарушителей завели уголовные дела. Им грозит до 4 лет лишения свободы.

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