Гражданина Азербайджана задержали в Брянской области за незаконное пересечение границы

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сотрудники пограничной службы Брянской области России задержали гражданина Азербайджана, незаконно пересекшего госграницу со стороны Украины, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В Суземском районе Брянской области вблизи госграницы были задержаны двое мужчин, которые пытались скрыться от пограничников. Ими оказались граждане Азербайджана и Украины.

Гражданин Азербайджана рассказал, что ему до 2020 года запрещён въезд в России за совершенные ранее правонарушения. Он сменил фамилию, получил новый паспорт и с ним решил попасть в Россию вне пунктов пропуска.

Помощь в качестве проводника ему оказывал гражданин Украины.

На нарушителей завели уголовные дела. Им грозит до 4 лет лишения свободы.